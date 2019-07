Segnalazioni all'Itelyum (ex Viscolube): «E' stata solo una fuoriuscita di vapore acqueo»

In relazione alle segnalazioni di questa mattina riguardanti lo stabilimento Itelyum (ex Viscolube) di Ceccano, il direttore dell'impianto, l'ingegnere Paolo Abbate, fa sapere che «ad impianti produttivi fermi, durante interventi di manutenzione interna programmata e, nello specifico, durante le normali operazioni di smontaggio di una valvola di un impianto, si è avuta una lieve fuoriuscita di liquido caldo dal circuito di riscaldamento. Tale liquido è stato immediatamente “confinato” con dell’acqua antincendio per l’istantanea attivazione dei sistemi di sicurezza, generando una nuvola di vapore acqueo che si è sollevata dallo stabilimento». Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA