Assegnato il premio dell'università di Cassino in memoria di Luca Celenza

Importante giornata informativa presso la sede del Liceo Scientifico di Ceccano, organizzata dall'università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale. L’evento ha avuto un significato particolare in quanto è stata anche l'occasione per onorare la memoria con l’assegnazione del premio "Luca Celenza". Il premio è diventata una consuetudine da parte dell’Università, annualmente infatti, vengono erogate borse di studio per progetti di natura ambientali in memoria del giovane Luca.



L'evento ha offerto un'importante opportunità per riflettere sull'importanza dell'efficienza energetica degli edifici e sul ruolo cruciale che gli studenti possono svolgere nel contribuire a un futuro sostenibile; gli attori sono stati gli alunni del quinto anno che hanno elaborato un progetto di efficientamento su un edificio tipo.

Il premio porta il nome di Luca Celenza, un brillante ingegnere che purtroppo ha perso la vita prematuramente sette anni fa all’età di 30 anni.

E' stato ricordato con affetto e commozione durante l'evento, in particolare l'ex rettore dell'Università Paolo Vigo ha tenuto a ricordarlo come «un individuo straordinario che ha lasciato un'impronta duratura nella comunità accademica e oltre, grazie al suo ingegno e alla sua generosa disponibilità verso gli altri. Un vero modello da seguire».

Ad assegnare il premio i genitori di Luca che si sono complimentati con i vincitori ed hanno ringraziato la dirigente scolastica del Liceo Francesca Ardolino che ha ospitato l’evento, il rettore Marco Dell'Isola, i docenti Paolo Vigo, Giorgio Ficco e l’ingegnere Laura Canale dell’Università di Cassino per mantenere sempre vivo e con affetto il ricordo di Luca.