Università, inaugurata la nuova mensa per gli studenti del capoluogo

Inaugurata questa mattina a Frosinone la nuova mensa di DiscoLazio che sarà a disposizione degli studenti del polo universitario del Capoluogo. Al taglio del nastro hanno presenziato il sindaco Riccardo Mastrangeli e il rettore dell’Unicas Marco Dell’Isola insieme ai dirigenti di DiscoLazio. Unanime la soddisfazione del Magnifico e del primo cittadino. Il rettore Dell’Isola ha sottolineato che «si tratta di un servizio particolarmente importante per gli studenti. Era molto atteso e abbiamo raggiunto il risultato in tempi brevissimi per rendere subito operativa la sede».

Il sindaco Mastrangeli dal canto suo ha posto l’accento sulla sinergia instaurata con l’Unicas ed ha spiegato: «La consulenza che ci viene offerta dall’Università di Cassino è veramente strategica, stiamo collaborando anche per l’offerta formativa nel polo di Frosinone».