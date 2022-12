Scontro tra un'auto e un furgone a Cassino, ferita una ragazza

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Cassino, in via Sant'Angelo:l'arteria che collega la Città Martire alla popolosa frazione e alla Valle dei Santi. Dalle prime informazioni che trapelano ad avere la peggio è stata la donna a bordo dell'auto che ha riportato lievi ferite. Allertate le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. Via Sant'Angelo di conferma un'alternativa molto pericolosa. In quel tratto si sono verificati negli ultimi tantissimi e gravissimi incidenti stradali.