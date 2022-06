Scontro tra auto nella galleria di via Anticolana tra Fiuggi e Anagni, un morto e tre feriti

Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che si è verificato pochi minuti fa all’interno della galleria situata lungo la via Anticolana, tra i comuni di Anagni e Fiuggi. Tre auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate mentre transitavano nella galleria. L’impatto è stato violentissimo. Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave. Non ce l’ha fatta purtroppo il guidatore di una delle auto. Non si sa se la morte dell’uomo sia da addebitare alle ferite riportate o ad un malore che lo avrebbe colpito dopo l’incidente. Sul posto vigili del fuoco, 118, eliambulanza e forze dell’ordine. La strada al momento è bloccata.