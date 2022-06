Anagni, incidente sulla Casilina: tre feriti e traffico bloccato

Tre feriti, per fortuna in condizioni non gravi, e traffico bloccato per almeno un'ora. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella serata di giovedì ad Anagni, lungo la via Casilina, nella zona del Muraglione, poco dopo le 20.15. Secondo una prima ricostruzione le due auto coinvolte, un’Alfa Romeo ed una Jeep, si sono scontrate, probabilmente per una precedenza non rispettata, all'incrocio tra la strada del muraglione e la Casilina; una zona, molto pericolosa, già teatro in altre circostanze di incidenti gravi.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Tre auto a fuoco nella notte a Frosinone, indagini in corso LA SENTENZA Morì precipitando dal cavalcavia sbullonato, ma non...

Nell’urto la Jeep è finita fuori dalla strada, mentre invece l'Alfa Romeo è rimasta in mezzo all'incrocio, con la parte anteriore completamente distrutta. Le due ragazze che si trovavano sull’Alfa Romeo ed il giovane che si trovava nella Jeep hanno riportato ferite giudicate, per fortuna, non gravi, dagli uomini del 118 che sono intervenuti sul posto e che hanno portato i giovani in ospedale. Ad intervenire sono stati anche i carabinieri della compagnia di Anagni, che hanno effettuato i rilievi di rito necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le forze dell'ordine hanno disciplinato anche la circolazione stradale, che è tornata tranquilla soltanto dopo diversi minuti dall'accaduto.