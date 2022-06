Tre automobili sono andate distrutte a causa di un incendio questa notte a Frosinone, in viale Napoli. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo e comprendere se si tratti di un incendio doloso o di natura accidentale.

Le fiamme - stando ai primi accertamenti - sono partite da una delle auto e poi si sono propagate a quelle parcheggiate vicino. I danni sono ingenti, i veicoli non sono più utilizzabili.