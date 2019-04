Grave incidente sull’Anticolana, ventenne elitrasportato a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ferito elitrasportato in prognosi riservata presso l’Umberto I di Roma. Questo, in estrema intesi, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella giornata di domenica 21 aprile ad Anagni, lungo la via Anticolana, purtroppo una zona non nuova a vicende del genere. L’incidente si è verificato poco dopo le 14. Protagonista suo malgrado un 20 enne di Roma che, mentre stava percorrendo la strada con la sua moto assieme ad un gruppo di amici centauri, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando. Probabilmente, ma è un’ipotesi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane non ha visto una buca che si trovava sull’asfalto. Dopo la caduta, il 20 enne è rimasto esanime sulla strada. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e gli uomini del 118, che ne hanno subito disposto il trasporto in eliambulanza all’Umberto I di Roma. Dove il giovane si trova attualmente in prognosi riservata, con diverse fratture in varie parti del corpo.