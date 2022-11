Incidente sull'Anticolana: uomo investito mentre attraversa la strada, è gravissimo

Un uomo è rimasto gravemente ferito questa sera - 29 novembre - ad Anagni in un incidente stradale che si è verificato lungo la via Anticolana. Poco dopo le 19.30 un’automobile, mentre stava sorpassando a destra un'altra automobile che stava entrando in un ristorante, ha investito un signore di origine indiana che si trovava in quel momento sul ciglio della strada. L'uomo è stato preso in pieno ed è rimasto a terra. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 ed i carabinieri. Vista la gravità dell'accaduto è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza che, poco dopo le 20, è arrivata sul posto e ha portato il ferito in codice rosso in un ospedale di Roma. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ed hanno disciplinato il traffico, che è andato avanti a singhiozzo per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità.