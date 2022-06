Venerdì 3 Giugno 2022, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 07:28

Grave incidente nella notte tra mercoledì e ieri sulla statale 155 in località Magione. Ferito in gravi condizioni un operaio edile di 47 anni residente in contrada Intignano, trasportato dal 118 al Fabrizio Spaziani in codice Rosso. Il ferito, al momento, è ancora in prognosi riservata in condizioni definite serie ma non a rischio di vita. Sulla ricostruzione dell'incidente stanno lavorando gli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Alatri; dai primi riscontri, comunque, è parso evidente che l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, attorno all'una di notte, senza il coinvolgimento di altre auto. Per motivi ancora al vaglio dei militari, l'operaio avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 mentre percorreva la Statale in direzione Alatri, schiantandosi contro un palo a sostegno di un' insegna commerciale a bordo strada che è stata divelta.

L'impatto sarebbe stato così forte da far carambolare l'utilitaria che ha finito la sua corsa capovolta e distrutta al centro della carreggiata. I residenti sono stati svegliati dal forte boato dall'incidente e, appena si sono resi conto dell'accaduto, hanno avvisato i Carabinieri ed il 118. Grazie anche all'ausilio dei Vigili del Fuoco di Frosinone, l'uomo è stato tratto fuori dalle lamiere contorte del veicolo ed i soccorritori hanno praticato interventi per circa due ore prima di poterlo stabilizzare e trasferirlo in ospedale, dove è tuttora ricoverato in rianimazione per evitare peggioramenti.