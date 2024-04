Sant'Elia Fiumerapido, minaccia di dare fuoco alla casa della ex compagna: arrestato

Minaccia di dare fuoco alla casa della ex compagna. Per questo i militari della stazione Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne del cassinate gia' noto alle forze dell'ordine. L'uomo, gia' sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico di sorveglianza, non curante dei divieti che gli erano stati imposti, si e' presentato in evidente stato di agitazione sotto l'abitazione della ex compagna intimandole di scendere e minacciandola che, altrimenti, avrebbe dato fuoco all'abitazione. Ma grazie all'immediato intervento dei militari, è stato bloccato, tratto in arresto, e accompagnato, con rito direttissimo, dinanzi il Tribunale di Cassino che ha disposto gli arresti domiciliari.

