San Giorgio a Liri, scontro tra un suv e uno scooter sulla Superstrada: muore 64enne

Scontro tra un suv e uno scooter: muore imprenditore di 64 anni, E.D.R.. Il sinistro mortale c'è stato nel primo pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2023, sul tratta di Superstrada Cassino-Formia che attraversa il territorio di San Giorgio a Liri. Secondo la prima ricostruzione, la vittima, di San Giorgio a Liri, viaggiava sul mezzo a due ruote. Il corpo dell'uomo è stato scaraventato a diversi metri di distanza dal punto di contatto con il suv che si è capovolto.

I rilievi, per ricostuire l'esatta dinamica, sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Bartolo Teglietti. Lungo la Cassino-Mare, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Solo un mese fa, sullo stesso tratto di Superstrada, aveva perso la vita Graziella Perente, la neo sposa di Coreno Ausonio.