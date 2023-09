Venerdì 29 Settembre 2023, 09:19

Una fiaccolata in memoria di Giulio, il giovane di 19 anni che lo scorso 11 settembre ha perso la vita in moto lungo i tornanti di Montecassino. La fiaccolata si terrà nella frazione di Caira, dove il ragazzo viveva con la sua famiglia. A partire dalle ore 20, gli amici e i conoscenti del ragazzo si troveranno dinanzi al cimitero per poi raggiungere via Luca Lancia, dove il ragazzo abitava. Ci saranno con molta probabilità i tanti amici motociclisti di Giulio che gli hanno già reso omaggio alle esequie scortando il carro funebre con i mezzi a due ruote e, molto probabilmente, anche i colleghi musicisti della banda Don Bosco. La compagine di musicisti ha annullato tutti i concerti in programma in questi giorni in segno di lutto. Giulio D'Aliesio era stato proprio insieme ai compagni della banda Don Bosco e al maestro Marcello Bruni nelle ore precedenti la sua morte: si era recato alle prove per i concerti che erano in programma in questi giorni.



Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 settembre il ragazzo è poi salito con la sua moto a fare un giro lungo i tornanti di Montecassino. Insieme a lui, nella strada che collega la città martire al monastero benedettino, anche un Suv con a bordo alcuni dei suoi amici. Da quella vettura sarebbero stati filmati alcuni attimi della caduta di Giulio D'Aliesio al secondo tornante. Quei video sono ora all'attenzione degli inquirenti e saranno utili a capire se quella sera si stava svolgendo una gara lungo quella strada oppure se si è trattato di una semplice scivolata. Quel che è certo è che Giulio ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail: l'autopsia che si è svolta nei giorni successivi ha stabilito che il 19enne è morto a causa di un trauma da schiacciamento.

Nel giorno del funerale di Giulio D'Aliesio è intervenuto anche l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Cassino, Luigi Maccaro, che oggi torna a ribadire: «Servono controlli, serve manutenzione, serve educazione stradale ma soprattutto serve un coordinamento di tutti questi interventi e serve una visione. Serve un piano strategico per la sicurezza stradale nella provincia di Frosinone capace di abbattere drasticamente il numero di incidenti e di vittime della strada e che preveda anche un lavoro massiccio di prevenzione all'uso di alcol e droghe, troppo spesso causa di molti di questi incidenti. Da questo punto di vista l'educazione stradale nelle scuole dovrebbe assumere un'importanza fondamentale: non basta il lavoro di sensibilizzazione che si fa nelle scuole elementari e medie, serve un lavoro molto serio soprattutto nelle scuole superiori dove ci sono i ragazzi alle prime esperienze sulle due ruote».

Gli incidenti sui mezzi a due ruote e non solo, intanto, proseguono.Gli ultimi due risalgono a ieri mattina in via Sant'Angelo, la provinciale che collega la popolosa frazione e l'intera Valle dei Santi con il centro di Cassino. Il primo si è verificato in via Santa Brigida, all'incrocio con via Sant'Angelo: una Mercedes, una Tipo e una Lancia Y sono rimaste coinvolte in un sinistro. Tra i feriti anche una bimba, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. Si è reso necessario l'intervento del 118 e il trasferimento all'ospedale "Santa Scolastica" per alcuni di loro. A finire in ospedale anche un motociclista dopo lo scontro, poco più avanti, una ventina di minuti più tardi dall'altro incidente, con un'auto nello stesso tratto di strada in cui l'anno scorso perse la vita il giovane Samuele Lapati di Sant'Apollinare.