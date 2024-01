San Donato Val di Comino, cervo intrappolato su un tetto salvato dal personale del Parco Nazionale

Nella giornata di ieri, mercoledì 24 gennaio, i Guardiaparco e il personale del Servizio Veterinario del Parco, sono intervenuti per soccorrere e mettere in salvo un giovane cervo nobile, rimasto intrappolato su alcuni tetti di case, nel centro storico di San Donato Val Comino.

"Le cause che hanno spinto il cervo a compiere questa "passeggiata sui generis" sono a noi sconosciute ma, ciò che conta realmente, è che questa singolare vicenda abbia avuto lieto fine", è stato spiegato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

Dopo che il dottor Leonardo Gentile, veterinario del Parco, ha proceduto con la narcosi dell'animale, la squadra d'intervento ha recuperato il selvatico dalla sommità dell'edificio in cui si trovava e, dopo gli accertamenti sanitari del caso e constatato lo stato di buona salute, ha provveduto al rilascio del giovane animale selvatico in un habitat a lui più consono!