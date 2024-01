Roccasecca, scontro tra quattro auto sulla Casilina: feriti e caos

Scontro tra quattro auto sulla via Casilina Roccasecca poco dopo le 19.30 di questa sera, 30 gennaio 2024. In prossimità di una curva, poco dopo un autosalone, hanno impattato, per cause ancora da accertare, i quattro mezzo. Un groviglio di lamiere e in pochi minuti si sono formate code e caos.

Tre le ambulanze del 118 arrivate dalla postazioni territoriali. Almeno tre i feriti trasportati all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici. La ricostruzione affidata ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo.