Amaseno, scontro tra un'auto e una camion: paura e feriti in via del Cimitero

Nel primo pomeriggio di oggi, 27 gennaio 2024, a seguito di chiamata numero unico di emergenza, i vigili del

fuoco di Frosinone sono intervenuti ad Amaseno, in via del Cimitero, per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un'auto.

Il personale intervenuto ha tempestivamente soccorso i feriti affidandoli alle cure del 118 e mettendo poi in sicurezza il tratto stradale ed i mezzi coinvolti. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito con la finalità di accertare l'esatta dinamica dello scontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA