Venerdì 20 Ottobre 2023, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 07:59

Lucio Migliorelli neo presidente ed amministratore delegato della Remat Lazio con sede a San Giorgio a Liri. «Ho personalmente chiesto a Lucio Migliorelli, già presidente di Saf ed esponente del Cda, di guidare l’impianto di San Giorgio a Liri che sarà fondamentale nella strategia aziendale della transizione ecologica e nella rivoluzione sostenibile del ciclo dei rifiuti nel nostro territorio. La sua esperienza e le capacità dimostrate nei precedenti incarichi saranno fondamentali per seguire al meglio questo tipo di processo. A nome mio e dell’intero management della Saf, ringrazio Migliorelli per l’importante lavoro svolto in questi anni all’interno dell’azienda» ha dichiarato Fabio De Angelis, presidente della Saf.

«Desidero ringraziare il Presidente Saf, Fabio De Angelis, e l’intero management dell’azienda per la mia nomina a Presidente ed amministratore delegato della Remat Lazio, società con sede a San Giorgio a Liri che si occupa della costruzione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Proseguirò da questa sede il mio impegno sulla transizione ecologica e sull‘economia circolare, per una sempre più puntuale raccolta differenziata e il seguente riciclo e riuso di materiali quali plastica, metalli, carta, cartone e organico. L’impianto di San Giorgio a Liri, in tal senso, è pronto per l’avvio e sarà di fondamentale importanza per il nostro territorio e, contestualmente, mi occuperò di seguire le ultime fasi autorizzative del biodigestore di Anagni, altra sede che diverrà nevralgica per l’evoluzione green dell’intera provincia di Frosinone. Data l’importanza e la delicatezza di questo incarico, in totale accordo con il Presidente Saf, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal consiglio di amministrazione per potermi dedicare interamente ai processi e alla gestione degli impianti sopracitati. La Saf resterà un riferimento e lavoreremo di concerto per la tutela dell’ambiente e per il benessere del nostro territorio», ha detto il neo presidente Migliorelli. In Cda Saf, al posto di Migliorelli, dovrebbe entrare Mauro Buschini, il quale recentemente si è dimesso dall'Egato Frosinone, dopo un lungo tira e molla con la Regione