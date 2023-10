Giovedì 19 Ottobre 2023, 10:34

Inchiesta sulla classificazione e gestione dei rifiuti all'impianto Saf: chieste due condanne. La requisitoria del pm Gualtieri, della Dda di Roma (intervenuta per competenza funzionale rispetto al reato contestato), c'è stata ieri davanti al tribunale di Cassino, al termine della quale ha chiesto 4 anni di reclusione per il direttore tecnico Roberto Suppressa e 3 anni di reclusione l'ex presidente della Saf Mauro Vicano. «Saf, in quel periodo - ha detto il pm - ha gestito illecitamente i rifiuti».

La Dda di Roma, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri forestali del Nipaf di Frosinone e dell'Arpa Lazio, ha contestato il reato di traffico illecito di rifiuti relativamente agli anni 2016 e 2017. La Saf, per l'accusa, avrebbe avuto un ingiusto guadagno di un milione e 800 mila euro derivante dall'errata classificazione dei rifiuti. In sostanza, per la Dda, rifiuti pericolosi sarebbero stati declassificati a non pericolosi; ciò sarebbe avvenuto con l'errata applicazione dei codici a specchio.

Il reato contestato nel processo che si avvia alla conclusione, con la sentenza prevista a novembre prossimo, è in larga parte lo stesso che la Dda contesta alle persone coinvolte nella maxi operazione Maschera dei carabinieri forestali di Frosinone ma per periodi che vanno dal 2014, 2015 e parte del 2016.

LA DIFESA

Il pool della difesa, rappresentato dagli avvocati Sandro Salera, Domenico Marzi, Paolo Marandola e Vittorio Salera, ha puntato sulla piena assoluzione per gli imputati. I difensori, in particolare, hanno messo in risalto il fatto che, fino al 2019, la giurisprudenza e i chimici erano divisi sulla classificazione dei rifiuti. Solo nel 2020, invece, sono state emanate le linee guida univoche, ma i fatti contestati sono del 2017. «Quella normativa non è applicabile, anche perché non si è configurato il dolo specifico», ha sostenuto la difesa. Altro aspetto messo in evidenza dagli avvocati, ha riguardato le analisi espletate da propri consulenti.«I consulenti, attraverso le analisi eseguite secondo univoci protocolli, hanno accertato la non pericolosità dei rifiuti», è stato sottolineato. Infine è stato posto l'accento anche sulle analisi eseguite nel corso della gestione commissariale che, secondo la difesa, non avrebbero «configurato la pericolosità dai rifiuti». Una battaglia su questioni tecniche ancorché giuridiche. La sentenza il 27 novembre prossimo.