Venerdì 30 Giugno 2023, 07:17

Arriva l'estate e le strutture ospedaliere vanno in affanno per garantire le ferie e contemporaneamente coprire i turni. Il reparto di psichiatria dello "Spaziani" chiude da domani, purtroppo è stata vana la ricerca da parte del direttore generale della Asl, Angelo Aliquò, di specialisti interni alla Asl che potessero in via eccezionale coprire i turni di notte. Solo uno ha dato la propria disponibilità, gli altri hanno declinato l'invito.

Di «decisione incomprensibile e inaccettabile» parla Antonio Cuozzo della Fp Cisl. Per il sindacalista,« significa che i pazienti saranno costretti a rimanere al pronto soccorso ed essere poi smistati in altre strutture sanitarie. È un fatto gravissimo per l'ospedale del capoluogo di provincia. Una decisione che è stata assunta per la carenza di medici, condizione che, come organizzazione sindacale, abbiamo più volte sollevato ed evidenziato». Per questo: «C'è bisogno di mettersi subito al lavoro per risolvere la cronica carenza di personale che non riguarda solo i medici ma tutto il comparto sanitario. Da più di un decennio la sanità ciociara continua a essere il fanalino di coda senza avere un programma serio di sviluppo. Chiediamo che la Regione intervenga e provveda a convocare con urgenza le sigle sindacali per uscire definitivamente da un modello che continua a essere Roma centrico»

ALATRI

Il sindaco, Maurizio Cianfrocca ha scritto al direttore generale esprimendo «preoccupazione e sconforto» perché dall'1 luglio «le attività di chirurgia sono rimodulate con riconversione dei 20 posti letto in dotazione per le attività di week surgery e day surgery multidisciplinare». Una situazione che il sindaco aveva sollevato già, chiedendo di «scongiurare quanto verificatosi lo scorso anno e rassicurazioni in merito ai turni del reparto di chirurgia durante il periodo estivo, ricordando che l'atto aziendale non prevede sospensioni del genere». Ancora: «Dopo la sospensione dei ricoveri del reparto di Pediatria, questione che conosciamo bene, anche l'assenza di cardiologi e chirurghi figure necessarie e salvavita' - in pronto soccorso il sabato e la domenica rischia davvero di compromettere in maniera seria il funzionamento del nostro Ospedale che, ci teniamo sempre a sottolineare, serve un bacino di utenza davvero ampio». La richiesta è quella di «attuare tutte le soluzioni possibili per impedire che il reparto di Chirurgia resti scoperto nel fine settimana e per assicurare le consulenze chirurgiche e cardiologiche per tutta la settimana, senza dimenticare, come detto, di dare seguito alla riattivazione del reparto di Pediatria».Su quest'ultimo il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, annuncia per il 7 luglio una manifestazione alla quale « abbiamo deciso di invitare il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca».