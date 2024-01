Processo Mollicone, il consulente Garofano: «Serena aggredita in caserma»

"C’è la quasi certezza che Serena Mollicone si trovasse nella caserma dei carabinieri di Arce. E al 98% è lì che fu aggredita. Questa è la conclusione a cui siamo arrivati», lo ha sostenuto l’ex generale del Ris, Luciano Garofano ascoltato in aula, questa mattina, 24 gennaio 2024, come consulente delle famiglia Mollicone, del papà Guglielmo, deceduto nel 2020, dello zio Antonio e della sorella Consuelo. In appello si sta riproponendo lo scontro tra i consulenti delle parti. All’udienza dinanzi alla prima sezione della corte d’assise d’appello di Roma, presieduta Vincenzo Capozza, dove si sta celebrando il processo di secondo grado per l’omicidio di Serena Mollicone, assassinata il primo giugno 2001 ad Arce. I cinque imputati, Franco, Marco ed Annamaria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, il 15 luglio 2022 sono stati tutti assolti dalla corte d’assise di Cassino.

L’ex numero uno dei Ris Garofano ha poi snocciolato una precisa tesi, secondo la quale ci sarebbe «convergenza» sulle indagini svolte, spiegando nel dettaglio come "Serena fosse in caserma la mattina del primo giugno 2001". La probabilità che "fosse stata colpita nella caserma è pari al 98 percento e che fosse stata urtata contro la porta al 95 percento". Convergendo sull’ipotesi dell’accusa secondo la quale, la 18enne era in caserma e, nel corso di un litigio con il figlio dell’ex maresciallo Mottola, sarebbe stata sbattuta contro una porta di legno presente nell’appartamento a trattativa privata.

