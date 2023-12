Serena Mollicone, i Ris: «Le analisi eseguite supportano l'ipotesi dell'ingresso in caserma»

"Le analisi eseguite supportano l'ipotesi che Serena sia entrata in caserma". Lo ha detto il luogotenente

Rosario Casamassima dei carabinieri del Ris di Roma durante l'udienza del processo di secondo grado in corso davanti alla corte d'assise d'appello di Roma sull'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di

Arce uccisa nel 2001. "Gli elementi, legno, resina e colla, che trovo sul nastro che avvolgeva il capo di Serena Mollicone sono riconducibili a una porta dell'alloggio della caserma", ha spiegato.

Cinque gli imputati, tutti assolti nel luglio 2022 dalla corte d'assise di Cassino. In aula oggi, 7 dicembre, solo l'ex comandante della caserma di Arce Franco Mottola e il carabiniere Vincenzo Quatrale. Assenti Annamaria e Marco Mottola e il carabiniere Francesco Suprano. L'accusa, anche nel processo d'appello, continua a sostenere che l'omicidio si sia consumato in un alloggio a trattativa privata, dove ci sarebbe stato un litigio tra la 18enne e Marco Mottola, quest'ultimo l'avrebbe spinta contro la porta. Ipotesi questa che, però, non è stata accertata nel processo di primo grado. "Non è dimostrato- hanno detto in sentenza i giudici di primo grado- che la porta sia l'arma del delitto: l'ipotesi dell'impatto della testa di Serena contro la porta in giudiziale sequestro non si ritiene dimostrata dalle consulenze merceologiche e genetiche".

"Non posso avanzare ulteriori valutazioni - ha aggiunto Casamassima - ma le leggi della fisica confermano quello che sto riferendo. Non ci sono dubbi. I frammenti di legno, colla e resina sono stati trovati sia sul nastro che nei capelli". Nel corso dell'audizione i testimoni hanno affermato, inoltre, che "un campione preso dallo sportello della caldaia, prelevato da noi sul balcone di un alloggio della caserma, aveva la stessa composizione del frammento sul nastro adesivo con cui era avvolto il capo di Serena Mollicone. Il campione presentava anche le stesse tracce rosse di ruggine», hanno aggiunto davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma. Non concordo sul fatto che "i nostri risultati sono incerti" come scritto nella sentenza di primo grado e

"non è vero nemmeno che sono inconcludenti".

LA DIFESA

Quelle tracce di materiale non vengono dalla porta della caserma "perché ce ne sono altre 111 che non sono di legno come sale d'ammonio e carbonato di calcio che non sono presenti in una caserma dei carabinieri e la procura generale non ha saputo spiegare che tipo di collegamento ci sia con questi altri frammenti". Lo ha detto l'avvocato Mauro Marsella, legale del pool della Difesa della famiglia Mottola, a margine della terza udienza del processo sull'omicidio di Serena Mollicone, uccisa nel 2001, riferendosi a quanto esposto in udienza dai carabinieri del Ris, consulenti della procura che fecero le analisi microscopiche e chimiche sui nastri adesivi che avvolgevano la testa della 18enne di Arce.

"Inoltre il maresciallo Casamassima ha detto che sia i frammenti di legno che gli altri elementi Serena poteva averli già indosso soprattutto perché parliamo di elementi di natura infinitesimale submillimetrica, quindi molto piccoli", ha aggiunto.

"Il maresciallo Casamassima ha estratto dai nastri che avvolgevano il capo di Serena 28 micro frammenti di legno e nel fare un test di comparazione invece che prendere la stessa lunghezza dei nastri ha preso solo una porzione. Sostanzialmente ha paragonato 40 centimetri ai 9 metri e venti di nastro che avvolgevano la testa di Serena e questo restituisce dati assolutamente incongruenti".