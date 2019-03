Primarie Pd in Ciociaria, i dati definitivi: alla lista di De Angelis tre seggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la Ciociaria incorona Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio è il nuovo segretario del Partito democratico. In provincia di Frosinone ha ottenuto ildei consensi.Il dato definitivo sull'affluenza è stato pari a poco meno dinegli 87 seggi allestiti.Come detto non c'è stata storia., al segretario uscente Maurizio Martina Martina 1.225 (5,44%) e all'ex vice presidente della Camera, il renziano Roberto Giachetti 890 preferenze (3,96%).In provincia di Frosinone a farla da padrone è stata la lista a sostengo di Zingaretti, Piazza Grande, guidata da Francesco De Angelis che ha doppiato l'altra lista a supporto del presidente del Lazio, Territorio con Zingaretti, capeggiata dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo.Nella lista Piazza Grande, oltre a De Angelis, i candidati erano Angela Incagnoli, Luca Fantini, Alessandro Maggiani, Gianpio Sarracco, Sara Battisti, Carlo Delli Cicchi.La lista guidata da Pompeo era composta anche da Maria Palumbo, Giovanni Fantaccione, Maria Paola D'Orazio, Massimo Lulli, Rachele Martino, Davide CompagnoneNei comuni di Roccasecca, San Giovanni Incarico e Colfelice, come annunciato alla vigilia delle consultazioni, i circoli locali hanno disertato le urne delle Primarie in segno di protesta contro l'ampliamento della discarica di Roccasecca. Il progetto, autorizzato dalla Regione Lazio, è ora al vaglio della Consiglio dei Ministri dopo i ricorsi presentati dal Ministero dei beni culturali, la Provincia e il Comune di Roccasecca.Pierfederico Pernarella