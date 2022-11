Zingaretti: «Domani firmerò mie dimissioni da presidente della Regione Lazio»

Il neo deputato del Pd, Nicola Zingaretti, si dimetterà domani da presidente della Regione Lazio, dopo il giudizio di parifica della Corte dei Conti. Lo ha annunciato lo stesso Zingaretti. «Domani mattina interverrò alla Corte dei Conti al decimo giudizio di parifica della Regione Lazio. Immediatamente dopo firmerò le mie dimissioni da presidente», ha spiegato Zingaretti durante la conferenza stampa di fine mandato al Tempio di Adriano a Roma. Da domani quindi si apriranno le procedure per le prossime elezioni regionali.

Al rapporto di fine mandato del Presidente uscente della Regione Nicola Zingaretti, le uniche assessore assenti son le esponenti M5s Roberta Lombardi e Valentina Corrado. L'assessora Lombardi ha però riposto: «Sono assente giustificata. sto a Rimini. Anche perché non avrei motivo per non rivendicare i risultati di questo ultimo scorcio di legislatura. Oggi approviamo definitivamente come giunta anche il piano energetico regionale e il piano di transizione di Civitavecchia», ha ribadito.