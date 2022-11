«L'Almone non è una fogna» e i cittadini scrivono a Zingaretti

Almone non è una fogna. A questo grido i residenti, le associazioni e i comitati di quartiere del VII Municipio hanno fatto una levata di scudi verso il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti inviandogli una lettera per richiedergli di monitorare i livelli di inquinamento del fiume (conosciuto da tanti come Marrana della Caffarella, ndr) che ricordiamo attraversa due Parchi Regionali, quello dei Castelli Romani e dell’Appia Antica. Un monitoraggio richiesto dai cittadini che in tutti questi anni hanno assistito ad un graduale degrado e aumento del suo livello di scarichi inquinanti presenti nelle acque. E’ questo che richiedono a gran voce i romani che, da qualche giorno (dagli inizi di novembre), stanno subissando di email la regione Lazio. Tutto questo perché con la proposta di Legge Regionale 346/2022, adottata dalla Giunta Regionale, la Deliberazione di ottobre, attribuirà a Roma Capitale le funzioni spettanti fino ad ora alla Regione in materia urbanistica e di tutela ambientale, ciò significa che, se l’Almone non verrà inserito nell’elenco dei fiumi regionali, il timore sempre più crescente per i cittadini è che che il Comune di Roma faccia passare altro tempo prima che riesca a mettere le mani su questa problematica su cui l’Associazione si batte ormai da oltre 15 anni.

La presidentessa Rossana De Stefani dell’Associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella lancia l’ultimo appello e chiede a tutti di continuare a scrivere al Presidente della Regione Lazio Zingaretti affinché prenda provvedimenti o rispetti i suoi impegni che si era impegnata ad intervenire con una risoluzione del 2019. Ma ormai sono passati tre anni e nulla si è fatto, nessuna manutenzione agli argini e al letto, e nessun controllo sulla salute del Fiume “sacro” (come amano chiamarlo i romani, ndr) è stato fatto di quanto si era deliberato anni fa.