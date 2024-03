Pontecorvo, rubano auto, fuggono e si schiantano in centro: arrestati

Notte di terrore e caccia all'uomo in pieno centro a Pontecorvo: i carabinieri arrestano due ladri di auto. Tutto è cominciato poco dopo le 2, quando una pattuglia dll'aliquota operativa, sulla strada provinciale in località Melfi, intercetta un'auto, un'Alfa 156 nera, viene intimato l'alt, ma il conducente del mezzo accelera. Ne scaturisce subito un inseguimento, l'auto con i malviventi a bordo si dirige verso via San Giovanni Battista e poi verso il centro. A largo Marconi una seconda auto dei carabinieri, della stazione di Pico, impone un nuovo alt, ma anche questa volta viene disatteso: a questo punto l'inseguimento prosegue verso il centro storico, ma dopo poco termina perchè il mezzo inseguito si schianta prim al centro di piazzale Porta Pia, nei pressi della Villa Comunale, poi contro un muro. A quel punto gli occupanti dell'auto rubata saltano fuori dall'abitacolo: due vengono presi subito, un terzo scappa tra i vicoli. La caccia all'uomo è andata avanti per tutta la notte, fino alle prime luci dell'alba. In manette sono finiti due albanesi senza fissa dimora.

Nell'auto è stata trovata la refurtiva, rubata in qualche abitazion, ma anche oggetti da scasso e taniche di benzina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora gli uomini del capitano Bartolo Taglietti, che ormai da tempo sono impegnati a tutte le ore per prevenire i colpi nelle abitazioni, stanno ricostruendo i movimenti della banda per capire dove sono stati messi a segno i furti.