Pontecorvo, finisce con l'auto nel torrente: interviene l'eliambulanza, 44enne trasferito a Roma

A bordo della sua utilitaria Fiat stava percorrendo la strada Provinciale che collega Pontecorvo e Aquino, quando, per cause in via di accertamento, è finito in un torrente in località Traversa in territorio della cittadina fluviale. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, 20 marzo 2024.

Lungo la provinciale sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno soccorso l'uomo che era alla guida, un 44enne della zona. Dopo le prime cure per lui è stato disposto il trasferimento in elicottero in un ospedale della capitale, ma per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita.

Ma non è stato l'unico incidente della giornata.

Nel primo pomeriggio a Cassino un uomo in sulle alla sua bici è stato investito da una 500X. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Zamosh e viale Dante. Ferite lievi e tanto spavento per l'uomo finito sull'asfalto.

In serata, infine, un'auto ha perso il controllo nei pressi della gallaria sull Cassino-Sora. Solo tanto spavento e traffico nel caos.