Alatri, incendio in una casa a causa della stufa: muore un'anziana

Tragedia giovedì notte ad Alatri, in località Fiura: una donna di 83 anni (R.N., queste le sue iniziali) è morta nella sua abitazione dove si era sviluppato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da una stufa alogena utilizzata dall'anziana per riscaldarsi in questi giorni di grande freddo. La donna viveva da sola. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i vicini che hanno allertato i soccorsi, ma quando sono arrivati i vigili del fuoco le fiamme avevano già avvolto gran parte della casa. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.