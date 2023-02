Atina, Schianto sulla Vandra, quattro persone in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo via Vandra, in territorio di Atina. Coinvolte quattro persone che sono state trasportate al pronto soccorso del Santissima Trinità di Sora ed in quello del nosocomio di Cassino. Non sarebbero in pericolo di vita ma hanno comunque riportato diverse ferite e traumi. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha coinvolto una Fiat Panda ed una Lancia Y. Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste incastrate tra le lamiere. La strada si conferma una fra le più pericolose del territorio.