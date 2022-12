Pioggia senza sosta, due incidenti sulla Sora-Ferentino

Scontro fra auto con due feriti a causa della pioggia, sulla superstrada Sora-Ferentino poco prima dello svincolo per il Giglio di Veroli: una Mini sfonda il guard-rail e finisce su una stradina laterale. Poco più avanti, sullo svincolo di Castelmassimo, sempre la pioggia battente ha mandato in acquaplaning un’utilitaria condotta da un anziano della Valle di Comino. Al lavoro Carabinieri, vigili del fuoco, 118 e Polizia locale.

Il maltempo non ha dato tregua agli automobilisti nella mattinata di oggi che è cominciata, prima dell’alba, con uno scontro fra due automobili lungo viale Giglio, all’altezza del bar Premier Caffè dove, per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale. Qualche ora dopo, verso le 10:15, a incappare nella pioggia battente è stato un anziano proveniente dalla Valle Di Comino alla guida di una Volkswagen Polo di colore rosso. L’anziano, che viaggiava in direzione Sora-Frosinone, stava percorrendo la rampa di uscita di Castelmassimo quando ha perso il controllo dell’utilitaria che è andata in testacoda e ha finito la propria corsa su un muretto laterale a protezione della carreggiata: circolazione rallentata e danni all’utilitaria con il conducente fortunatamente illeso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, agli ordini del comandante Massimo Belli che, dopo i rilievi del caso, hanno provveduto a far rimuovere l’automobile da un carro attrezzi.