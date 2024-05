Mercoledì 22 Maggio 2024, 09:24

Bimba di nove anni rischia di soffocare in gita, insegnante ciociara si veste da eroe e la salva praticando la manovra di Heimlich che ha permesso alla giovanissima di espellere ciò che aveva ingerito e che le aveva ostruito le vie respiratorie. A raccontare l'accaduto è stata la stessa insegnante, Ida Raoli, 56enne di Ferentino, che era in gita con gli alunni dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di viale Kennedy, di Ciampino. La donna insegna nella città romana.

IL RACCONTO

«L'altra mattina eravamo in gita a Roma - spiega Ida Raoli- e stavamo in pausa pranzo nei pressi del Colosseo. Ad un tratto alcuni ragazzini hanno iniziato ad urlare e si è creato il panico in quanto una bimba di 9 anni era diventata scura in volto e non respirava più. Si sono vissuti momenti terribili con tutti i presenti impauriti che potesse accadere l'irreparabile. Io mi sono fatta coraggio, ho preso la bimba praticandole la manovra di Heimlich. Dopo due tentativi molto forti la bimba ha spinto fuori il panino con il prosciutto che le aveva ostruito le vie respiratorie. Fortunatamente si è ripresa subito e non c'è stato bisogno del trasferimento in ospedale. Sicuramente debbo ringraziare l'istruttore Andrea Del Monte che mi ha insegnato le pratiche di primo soccorso e le manovre utili a salvare vite umane. Partecipare a questi corsi anche nelle parrocchie è utilissimo». Poi l’insegnante aggiunge: «Non mi sento un’eroina, sono una insegnante che ha fatto il suo dovere. Fortunatamente tutto è andato bene. Una mattina come tante altre che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Eravamo andati a Roma con la scolaresca dell'Istituto comprensivo di Ciampino per una gita di un giorno. Dopo aver visitato i monumenti più importanti della città avevamo fatto una pausa pranzo nei pressi del Colosseo. Fortunatamente la bimba non era troppo distante da me. Quando i compagni di scuola hanno iniziato a gridare, ho capito subito che qualcosa non andava. Mi sono fatta coraggio ed ho affrontato la situazione mettendo in pratica gli insegnamenti che ho ricevuto dall'istruttore. Poteva sicuramente andare molto peggio se non ci fosse stato nessuno che conosceva la manovra da effettuare nel caso di istruzione delle vie respiratorie. È andata bene. Sono molto felice di aver dato il mio contribuito».

I COMPLIMENTI

A Ida Raoli sono arrivati i complimenti degli amministratori comunali di Ferentino da parte di Maurizio Berretta, da sempre impegnato nel sociale: «Complimenti a Ida per il nobile gesto, lo dico da amministratore pubblico ma ancor di più da padre. In casi di emergenza come questi, non è da tutti gestire queste situazioni, consapevoli che è in gioco una vita umana. Soprattutto nel caso di bambini ogni situazione va valutata attentamente per non comprometterne la salute» ha spiegato il consigliere comunale di maggioranza, aggiungendo: «Sarebbe bello poterla avere presto al nostro fianco in qualche iniziativa di natura sociale».

Una mattinata di gioia e spensieratezza che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Fortunatamente la prontezza e la preparazione dell'insegnante ciociara hanno evitato il peggio.