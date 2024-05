Omicidio Tortolani, momento emozionante con vedova e figlio dopo la partita di calcio

Un momento di grande emozione sul campo del "Panico" a Sora dove questo pomeriggio la Lirinia Academy ha disputato una partita contro la società Cominium in cui milita come portiere il giovane Lorenzo Tortolani, figlio di Armando ucciso domenica pomeriggio dinanzi la sua abitazione a Villa Latina. Tutti i giocatori indossavano una maglietta dedicata all'uomo "Armando per sempre con noi". Era presente anche la vedova che al termine della partita è stata chiamata in campo per un omaggio floreale ed un abbraccio ideale. In aria sono stati lanciati palloncini bianchi. Profonda commozione, un modo semplice ma sentito per essere vicini al giovane calciatore e a sua madre in un momento di profondo dolore.

