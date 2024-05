Omicidio a Villa Latina, le ultime parole di Armandino: «Adesso muoio». L'arrestato: «Non volevo uccidere»

«Non volevo uccidere, mi sono difeso». Queste le uniche dichiarazioni ribadite davanti al Gip da Luca Agostino, il 41enne di Villa Latina arrestato all’alba di lunedì per l’omicidio di Armando Tortolani, 42enne piccolo imprenditore del posto, assassinato a coltellate all’ingresso della sua abitazione, al periferia del paese, al culmine di una lite. Una mezz’ora in tutto. Tanto è durata l’udienza di convalida che c’è stata nel primo pomeriggio di ieri al tribunale di Cassino, davanti al giudice Massimo Lo Mastro e alla presenza dell’avvocato Marco Rossini che assiste l’uomo. Il 41enne da lunedì è rinchiuso nel carcere di Cassino con l’accusa di omicidio volontario e ieri il pubblico ministero che coordina le indagini dei carabinieri ha chiesto l’applicazione della misura cautelare con la permanenza in cella. Il gip ha convalidato l’arresto, eseguito correttamente nella "Quasi flagtranza" dai carabinieri di Cassino e Atina e applicato la misura in carcere non credendo alla parole dell’arrestato e ravvisando, invece, la pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione di atti violenti.

Gli investigatori continuano a scavare e ad approfondire, anche ascoltando persone del posto, i rapporti tra la vittima e il presunto assassino.

Rapporti che, stando a quanto emerge, si delineano alquanto tesi da tempo e che si sarebbero spezzati definitivamente nelle 48 ore precedenti al delitto. Il movente, almeno al momento, viene ricondotto ad un apprezzamento, ma anche agli sfottò, che la vittima avrebbe rivolto alla cognata dell’arrestato nella serata di sabato 18 maggio all’interno di un bar della Val di Comino. Da qui il “chiarimento” di Luca Agostino, conosciuto in paese come “Luchetto” con Armando Tortolani per tutti “Armandino” dopo la comunione della figlia nel corso della quale sarebbe stato appreso dell’apprezzamento e degli sguardi alla fidanzata del fratello. Sotto casa della vittima, in via Pacitti, prima la colluttazione e poi le coltellate, due tra il centro del petto e il collo. Una scena di violenza e sangue alla quale avrebbero assistito diversi testimoni e negli ultimi sussulti di vita, la vittima avrebbe indicato ai presenti come autore del suo ferimento Luca Agostino. " Adesso muoio" avrebbe detto.

I carabinieri di Atina, intervenuti domenica nei pressi dell'abitazione della vittima, su richiesta di alcuni testimoni oculari hanno sequestro un coltello con una lama di circa 10 centimetri, normalmente utilizzato per le potature, con il quale è stato ferito a morte il 42enne. Coltello che sarà analizzato dal Ris per isolare le impronte digitali e tracce di dna sulla parte tagliente. I testimoni hanno parlato anche di un bastone sequestrato ieri da carabinieri e che sarà analizzato.

L'AUTOPSIA

Per avere al piena certezza della causa di morte il pubblico ministero questa mattina alle 9 darà incarico al medico legale Fabio De Giorgio di eseguire, sempre in mattinata, l’esame sul corpo. Le coltellate inferte, almeno due, tra il torace e il collo, alla vittima sono state quelle letali? Ci sono concause di morte? A queste e ad altri quesiti il medico legale dovrà rispondere per avere il quadro completo della scena del crimine. All’autopsia parteciperà anche un consulente della famiglia Tortolani nominato dall’avvocato Michelangelo Montesano Cancellara. C’è attesa in paese per conoscere la data dei funerali. L’intera comunità vuole porgere l’ultimo saluto al giovane padre. Villa Latina è ancora sotto shock per l’omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica che ha generato profonda angoscia in una piccola comunità dove tutti si conoscono. Non si parla d’altro e ci si interroga su cosa abbia potuto scatenare una furia simile. carabinieri stanno scavando nella sua vita, anche fra le sue amicizie, in cerca di elementi che possano essere utili a ricostruire il suo profilo ed a comprendere che cosa abbia scatenato fino in fondo una furia simile.