Mercoledì 14 Dicembre 2022, 08:56

Maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie e del figliastro di undici anni che l'uomo aveva soprannominato proprio Cenerentolo, per via del fatto che lo obbligava a svolgere ogni tipo di lavoro domestico proprio come la ragazza della favola. L'uomo, un professionista di 50 anni residente a Frosinone, ieri mattina, accompagnato dal suo difensore è comparso al processo. Madre e figlio tramite l'avvocato Sonia Sirizzotti del centro antiviolenza Spazio Ascolto Osa si sono costituiti parte civile. Ieri mattina sono salite sul banco dei testimoni una amica e la zia della vittima.



La prima ha riferito che il marito aveva sempre impedito che loro due si frequentassero. Quelle rare volte che era riuscita a vedere l'amica questa era diventata irriconoscibile. Magra e con un aspetto molto trasandato stentava a credere di trovarsi davanti alla stessa persona un tempo gioiosa e solare. Poi è stata la volta della zia della vittima la quale ha raccontato della volta in cui la nipote intenta ai preparativi del battesimo del figlioletto aveva chiesto alla madre di darle una mano. Il marito offeso perché aveva chiesto aiuto alla suocera e non ai suoi genitori, dopo averla fatta inginocchiare davanti a loro dicendole che avrebbe dovuto chiedere scusa l'aveva colpita con un calcio alla schiena. L'imputato che ha voluto sottoporsi all'interrogatorio dopo aver respinto le accuse che lo hanno portato alla sbarra, ha cercato di demolire la figura della moglie sostenendo che non fosse una donna perbene e che lo stesso figliastro gli aveva detto di aver visto la madre sul divano in atteggiamento equivoco con altri uomini. A questo punto l'avvocato Sirizzotti ha chiesto al giudice di poter ascoltare in aula il ragazzino che già alle assistenti sociali aveva raccontato la vita di inferno trascorsa tra le mura domestiche di quella abitazione. Un esempio? In quella casa si doveva mangiare solo ed esclusivamente il sugo che l'uomo preparava per tutta la settimana. E siccome una volta la moglie aveva cucinato al figlio del risotto e lui lo aveva scoperto, era successo il finimondo. La donna rimasta vedova pensava che l'uomo che aveva sposato potesse sostituire quel padre che il figlioletto non aveva mai conosciuto. Invece quel ragazzino veniva trattato dal marito alla stregua di un inserviente. Quotidianamente doveva pulire i bagni, spazzare il giardino ed il piazzale, accudire gli animali da pollaio. Per non parlare del fatto che in quella casa l'imputato aveva fatto sparire tutte le foto del papà defunto. Prossima udienza il 18 aprile. Al momento il giudice si è riservato di valutare a fine istruttoria la presenza del ragazzino sul banco dei testimoni.

Marina Mingarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA