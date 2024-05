Mercoledì 22 Maggio 2024, 09:13

Hanno deciso di ricordarlo riunendosi per una veglia. È una comunità straziata quella di Tecchiena, provata dall’ennesimo dolore. Nessuno riesce a darsi pace per il gesto estremo di Gianmarco Ceccani, l’amico del cuore di Emanuele Morganti. Era stato proprio Gianmarco, nel 2017, a provare a difenderlo dal “branco”, inutilmente. Poi aveva ricostruito con gli investigatori quei drammatici momenti, li aveva “incastrati” in aula, durante il processo. A Emanuele era legato anche per aver sposato la sorella e avere avuto con lei un figlio che porta proprio il nome dell’amico scomparso. Gianmarco, però, covava dentro chissà cosa e ha deciso di farla finita. La sua fragilità, della quale parlano in molti, oggi, lo ha soppraffatto. Lasciando nello sgomento i familiari e gli amici. Un centinaio quelli che hanno deciso di ritrovarsi di fronte al bar “Albachiara”, gestito dalla sorella. Uno striscione con la sua immagine, i volti rigati dalle lacrime, l’incredulità.

L’INCONTRO

È stato il parroco, don Giorgio, a guidare la preghiera degli amici e dei familiari di Gianmarco. Non c’erano Melissa, la moglie del giovane suicida, né altri Morganti. La sorella e la mamma di Gianmarco hanno accusato un malore ed è intervenuta l’ambulanza ma solo in via preauzionale, non c’è stato bisogno di portarle in ospedale. Un timido applauso, alla fine, ha salutato le parole del sacerdote che ha ringraziato i presenti «per l’amicizia verso Gianmarco e la vicinanza alla famiglia». Quello di ieri è stato un gesto spontaneo, organizzato appunto dagli amici e da chi aveva a cuore il giovane che si è tolto la vita ma viene descritto come un ragazzo sempre disposto ad aiutare il prossimo.

L’INDAGINE

Sono ancora da fissare, invece, le esequie. Questa mattina, infatti, sarà eseguita l’autopsia per capire se ci sono altri elementi rispetto al gesto suicida. In casi del genere - è la prassi - si cerca di capire se la vittima fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche o avesse assunto anche dei medicinali. Spiegazioni che, se arrivassero, non servirebbero a far capire il motivo del gesto del ragazzo. Ma è la procedura che si segue in questi casi e la Procura - un fascicolo è stato aperto dopo la segnalazione dei carabinieri - deve svolgere tutti gli accertamenti previsti. È possibile che il funerale si tenga domani, sempre a Tecchiena, ma la certezza si avrà solo in giornata, dopo che l’autorità giudiziaria avrà restituito la salma ai familiari.

I RAPPORTI

Una tragedia che fa riemergere quella di Emanuele, difeso appunto dall’amico in quella occasione (era la notte tra il 25 e 26 marzo del 2017), ma anche la più recente di Thomas Bricca. All’indomani del delitto Gianmarco Ceccani non aveva usato mezzi termini: «Ho l’impressione che Alatri abbia dimenticato Emanuele, per carità sono passati alcuni anni, ma non se ne parla più. È stato fatto poco, servono più progetti per allontanare i giovani da giri poco puliti. Al posto di Emanuele, così come di Thomas, poteva esserci chiunque».

Giovanni Del Giaccio

