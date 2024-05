Mercoledì 22 Maggio 2024, 09:19

Nel sodalizio criminoso riguardante lo smaltimento illecito dei rifiuti che ha portato all’arresto di nove persone, avrebbero avuto un ruolo predominante e di fondamentale importanza le mogli di Marcello Perfili imprenditore di Castro Dei Volsci e di Antonio Annunziata residente a Napoli entrambi proprietari ed amministratori di fatto della Ital Green.

Traffico di rifiuti, nove arresti e sequestri: inchiesta partita da un incendio a Frosinone

Il caso

Maria Aliperti 43 anni moglie di Annunziata, aveva prestato la sua attività di supporto partecipando agli incontri che si tenevano presso il casello autostradale di Ceprano, luogo in cui venivano pianificate le strategie del gruppo criminale detenendo la carta Postepay aziendale della ditta in questione . Ma non solo, insieme al marito aveva sostituito Perfili mentre si trovava in detenzione domiciliare, nella gestione dell’impianto di Aviano. Per quanto riguarda invece Tiziana Polidori, anche lei ciociara e che al momento risulta tra i 41 indagati , si era subito prodigata ad attivare a suo nome una nuova utenza telefonica per consentire al marito, finito agli arresti domiciliari di proseguire nella realizzazione delle attività illecite condotte presso l’impianto Ital Green Srl di Aviano. La donna compariva quale beneficiaria di fittizie prestazioni lavorative occasionali per contro della Ital Green srl. Invece era riuscita grazie ad una ricarica di 500 euro della sua Postapay ad inserire in un circuito apparentemente legale parte dei proventi illeciti scaturiti dal traffico di rifiuti. Nello specifico sulla sua Postapay sarebbero stati versati oltre cinque bonifici di quasi diecimila euro. A questo da aggiungere che con il marito in detenzione domiciliare, era proprio lei ad occuparsi di fissare gli incontri settimanali con i capi dell’associazione Antonio Annunziata e la moglie Maria Aliperti nell’area di sosta dell’hotel ristorante “La Terrazza” a Ceprano. E per lungo tempo sarebbe stata proprio lei a muovere le fila di questa organizzazione che avrebbe portato profitti con cifre a sei zeri. I carabinieri del Corpo della Forestale, unitamente agli agenti della squadra Mobile nel corso delle indagini hanno sequestrato circa due milioni e mezzo di euro. Ma se si considera che in tre anni sarebbero stati smaltiti illecitamente tonnellate e tonnelate di rifiuti gli introiti percepiti sarebbero di gran lunga superiore alla cifra sequestrata. L’organizzazione come già accennato, aveva allungato le sue radici anche in territorio ungherese attraverso la “ Loto Trade srl” unitamente alla partecipazione di una nuova società gestita occultamente dall’associazione malavitosa propedeutica all’acquisizione del nuovo impianto ungherese. Tornando agli arresti effettuati dai carabinieri della Forestale e dalla squadra Mobile, nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i primi interrogatori. Marcello Perfili, è difeso dall’avvocato Calogero Nobile. Il legale di fiducia sta preparando tutta la documentazione per dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse a carico del suo assistito.