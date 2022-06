Piedimonte, la campagna elettorale s'infiamma con una polemica sessista

Nelle ultime ore di campagna elettorale, a Piedimonte San Germano le due fazioni vanno allo scontro frontale. Ad accendere un focolaio di polemiche è stato ieri sera il candidato Mario Riccardi nel corso di un comizio in località Ruscito. Nel criticare la compagine di Gioacchino Ferdinandi, Riccardi ha fatto ua battuta infelice sugli orientamenti sessuali dei candidati del suo avversario. Dal palco, Riccardi ha così schernito gli avversari: «Già stanno litigando su chi dovrà essere il vicesindaco, l'assessore, la quota rosa, la quota blu. Poi lì c'è anche un po' di confusione perchè non si capisce bene il sesso, donna, uomo: potrebbe scapparci anche una terza posizione, quindi è un problema».

Riccardi non fa nomi ma è evidente il riferimento a Leonardo Capuano, attuale vice sindaco, candidato nuovamente nella compagine di Ferdinandi e dichiaratamente omosessuale. In poche ore il video di Riccardi fa il giro del web e inevitabilmente finisce anche sullo smartphone di Capuano. Il vicesindaco non si scompone e con fermezza ribatte: «Certe affermazioni nel 2022 non fanno bene né alla nostra comunità, ne alle generazioni future che assistono a spettacoli così disdicevoli. Tali illazioni sono figlie di una chiusura mentale che non è più tollerabile».