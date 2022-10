Piedimonte san Germano, lo stabilimento Fiat compie 50 anni: prodotti 21 modelli, il programma delle rievocazioni

Una serie di iniziative sono state organizzate dal Comune di Piedimonte San Germano per ricordare i 50 anni dell’inizio dell’attività produttiva dello stabilimento Fiat, oggi Stellantis. Si terranno sabato 15 ottobre a Piedimonte, perché il 15 ottobre 1972 uscì dalle linee di montaggio della fabbrica la prima Fiat 126 di colore rosso, oggi al museo dell’auto a Torino. D’allora sono stati prodotti ben 21 modelli in 50 anni.

Intenso il programma della manifestazione di sabato prossimo. Alle ore 14 in piazza Municipio raduno ed esposizione di auto Fiat, alle 15 inaugurazione della mostra realizzata dall’associazione Pro Loco di Piedimonte san Germano. Alle ore 16 consiglio comunale straordinario aperto con all’ordine del giorno: “50. Anniversario dell’insediamento dello stabilimento Fiat, crescita economica e occupazionale del Lazio meridionale, prospettive di sviluppo”. Alle ore 18 presentazione in municipio del libro di Francesco Di Giorgio “Dalla Fiat a Stellantis”. Seguiranno gli interventi del sindaco Gioacchino Ferdinandi, del presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis e dei relatori Gaetano De Angelis Curtis, presidente del centro documentazione e studi cassinati, dell’ex deputato Natia Mammone, del giornalista Andrea Meccia, figlio di un ex dipendente Fiat, del rettore dell’Università di Cassino Marco Dell’Isola, e dell’autore del libro Francesco Di Giorgio. Sono stati invitati a partecipare oltre alle istituzioni anche i dirigenti dello stabilimento Stellantis.