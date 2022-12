Gatto preso a calci, protesta degli animalisti a Piedimonte

Gatto preso a calci da due giovanissimi del cassinate: le polemiche non si placano. Dopo l'intervento del ministro Matteo Salvini e dopo che il caso è rimbalzato nei giorni scorsi sulle reti Rai, nella giornata di ieri un gruppo di animalisti giunto da tutta Italia ha manifetato dinanzi la casa di uno dei due ragazzi protagonisti del video, a Piedimonte San Germano.

Feroce lo scontro con i genitori: «Fate schifo, vi dovete vergognare, chi commette violenza sugli animali è un potenziale serial killer, è pericoloso», hanno urlato i manifestanti. La mamma ha respinto le accuse: «Mio figlio non è un delinquente». Benzina sul fuoco per gli attivisti che si battono per la difesa degli animali: «Calci nel sedere a tuo figlio, altro che pallonetto. Chiedete scusa». Si è reso necessario l'arrivo dei carabinieri per riportare la calma.