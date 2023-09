Piedimonte San Germano, incendio alle pendici di Monte Cairo: canadair in azione

Un vasto incendio boschivo sta interessando dal primo pomeriggio di oggi, 5 settembre, l'area montana a ridosso del centro di Piedimonte San Germano.

"Continua a bruciare la nostra montagna, ma elicotteri e canadair sono già in volo grazie all'intervento immediato dei Vigili del Fuoco che tramite la Soup hanno attivato anche le squadre di protezione civile", ha spiegato il sindaco Gioacchino Ferdinandi. Il vento rende difficile le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato alle pendici del Monte Cairo, per questo è stato attivato il Canadair Erickson con una capacità di serbatoio maggiore.



Già alcune settimane fa, agli inizi del mese scorso - e più precisamente il 1° e il 2 agosto - il comune di Piedimonte San Germano era stato interessato da incendi.

Si è trattato, in quel caso, di incendi boschivi. In località “Frezza” i vigili del fuoco erano intervenuti per lo spegnimento di un incendio di alta montagna che aveva interessato circa 3 ettari di bosco al punto che si era reso necessario l’intervento del Canadair che ha lavorato per oltre 1 ora effettuando 4 lanci anche con liquido schiumogeno per domare le fiamme. Il giorno successivo ancora fiamme a Piedimonte tanto che il sindaco Ferdinandi annunciò il pugno duro: “Presenteremo, come Ente, una denuncia contro ignoti. Questi atti vili a danno della natura vanno fermati. Rivolgo un ringraziamento a quanti si sono adoperati per fermare le fiamme e la devastazione".