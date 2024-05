Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

Diverse aziende ciociare hanno ricevuto il “Premio Impresa 2023” nel corso di un evento organizzato a Fossanova dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina, attraverso l’azienda speciale Informare e l’assistenza tecnica dell’Università di Cassino. Il premio nasce «con l’obiettivo di esaltare i valori storici della cultura d’impresa omaggiando quelle realtà produttive che hanno fornito un contributo ai territori in ottica di sviluppo e non solo». Molte le autorità presenti, con il presidente della Camera di commercio Giovanni Acampora che ha sottolineato: «Oggi siamo qui per parlare di esperienze concrete, di idee e progetti realizzati, nei quali l’ambizione e la determinazione sono il denominatore che accomuna le eccellenze premiate».

I RICONOSCIMENTI

Quattro le categorie Premio Start Up: Alonzi Luana, Broccostella; Rinnovative Srl, Ferentino; Deverse Srl, Frosinone; Clem Srl, Frosinone; Invisible Cities Srl, Ferentino;

Premio Innovazione: Digicraft Srl, Cassino; E-Lectra, Cassino; Banca Popolare del Cassinate, Cassino; Tmp Engineering Srl, San Vittore del Lazio; Intit Srl, Ferentino; Cst Ciccarelli Srl, Fiuggi; Agriturismo Il Castagneto, Supino; Tesmec Automation Srl, Patrica; Arken Spa, Ferentino; Deverse Srl, Frosinone; Azienda Agricola Vittori Srl, Paliano; Polsinelli Enologia Srl, Broccostella;

Premio Internazionalizzazione: Refas Srl, Frosinone; Fiuggi Palace Srl, Fiuggi; Givi Srl, Alvito; Discoverplaces.travel Srl, Paliano; Polsinelli Enologia Srl, Broccostella;

Premio longevità (50 anni di iscrizione alla Camera di commercio): Cascella Tv-Video-Audio Sas, Cassino; Sarandrea Marco & C. Srl, Collepardo; Costruzioni Terrezza Srl, San Giorgio a Liri; Delta Lavori Spa, Sora; La Macelleria di Gentile Teresa & Addolorata, Alvito; Gerardi Carolina, Aquino; Telestar Srl, Aquino; Edil 2000 di Dell’Uomo, Anagni; Impresa Benito Stirpe, Torrice; Banca Popolare del Cassinate, Cassino; Scaccia Beniamino, Frosinone; Palmerini Campoli Panetta Snc, Veroli; Cianfrocca Trasporti Srl, Frosinone; Terme Pompeo Srl, Ferentino; Andritz Fabrics and Rolls spa, Anagni; Barbato Maurizio, Ceprano; Polsinelli Enologia Srl, Broccostella; Sanofi Srl, Anagni.