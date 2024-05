Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

Campioni del calcio di ieri e di oggi, artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo in un grande evento di solidarietà che per la prima volta si svolgerà a Frosinone. Una partita straordinaria quella de “La Notte dei Leoni” in programma martedì 28 maggio allo stadio Benito Stirpe , ore 20.45. In campo due squadre uniche: Frosinone&Friends e Legends, ovvero le leggende del calcio Napoli, Roma e Lazio insieme ad attori, cantanti e calciatrici e calciatori che si sfideranno in un’avvincente partita che verrà trasmessa in diretta e in chiaro sul canale Dazn. Impegno sociale, beneficenza, spettacolo e divertimento sono gli ingredienti base dell’iniziativa che unisce la Nazionale attori e l’Associazione donatori midollo osseo (Admo) nata nel 1990 con lo scopo di informare gli italiani sulla possibilità di combattere leucemie, linfomi, mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo.

I DATI



«In Italia sono 1700 le persone in attesa di trapianto di midollo, tra cui molti della provincia di Frosinone, ma il registro donatori conta soltanto 500 mila iscritti. Il rapporto è sproporzionato perché la compatibilità tra donatore e ricevente è di uno su centomila». È quanto sottolineato in conferenza stampa da Giulio Corradi e Sabrina Pantano, rispettivamente presidente Admo Lazio e Admo Frosinone. «Per questo è importante sensibilizzare le persone a questo gesto paragonabile ad una donazione del sangue che tra l’altro è componente fondamentale per eseguire il trapianto - hanno spiegato in maniera accorata - Le condizioni sono l’età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 chili ed essere in buona salute». L’Admo sta lavorando molto nelle scuole per “tipizzare” ovvero selezionare i possibili donatori attraverso un semplice prelievo di sangue o della saliva.

L’INIZIATIVA

Ma eccoci all’evento del 28 maggio che alla data di ieri aveva già raccolto 9mila iscrizioni. La partita sarà il momento clou di una serie di iniziative illustrate da Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Italiana calcio attori fondata nel 1971 da Pier Paolo Pasolini, Ninetto Davoli e Olivio Lozzi che ha presieduto la presentazione avvenuta ieri nella sala stampa dello stadio di Frosinone. Sarà una giornata di festa e di sport fin dalle 17 con la sfilata delle scuole, i gruppi folkloristici della Federazione italiana tradizioni popolari, in sala c’era il vice presidente regionale Armando Colella, e musica. Ci saranno le scuole calcio, in rappresentanza è intervenuto Pietrino Tagliaferri presidente provinciale della Figc. La super partita verrà preceduta da un altro incontro calcistico con l’associazione Love Cup, rappresentata da Alex Bucci, che ha ingaggiato il mondo della notte ovvero proprietari di locali, dj, influencer e personaggi dell’intrattenimento giovanile con la partecipazione delle forze dell’ordine dell’Acah aps di Francesco Paolo Russo per divulgare un messaggio di sano divertimento lontano da devianze e aggressività. È stato il Questore di Frosinone, Domenico Condello, a porre l’accento sull’aspetto dei “disvalori” e degli atteggiamenti discriminatori o offensivi che hanno irragionevolmente risalto mediatico al contrario degli esempi positivi da valorizzare. “La Notte dei Leoni”, che sta a ricordare il coraggio di chi combatte contro le malattie e il cui incasso verrà devoluto all’Admo, agli istituti scolastici e alle scuole calcio, ha ricevuto il patrocinio del Senato, della Regione Lazio, del Comune di Frosinone, Fgci, Lega Nazionale Dilettanti, la vicinanza della Comunità Nuovi Orizzonti e il sostegno di numerosi sponsor. «Per noi è un privilegio ospitare questo evento» ha rimarcato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Gli attori Luca Varone e il frusinate Romano Pigliacelli faranno parte delle compagini in campo, così come molti nomi celebri. I biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket o sul sito www.nazionaleattori.org