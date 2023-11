Peculato, ex sindaco assolto dal Tribunale di Cassino dopo sette anni

E’ finito con un’assoluzione con formula piena emessa dal Tribunale di Cassino un calvario giudiziario durato circa 7 anni per Antonio Verdone, Sindaco del Comune di Mignano Montelungo dal 2011 al 2021.

L’ex primo cittadino era accusato di peculato per aver utilizzato indebitamente e per fini privatistici il telefono messo a disposizione dell’amministrazione comunale e l’autovettura della polizia municipale.

L’indagine nasceva da un esposto presentato nel 2016 da alcuni cittadini che ipotizzavano l’esistenza di una serie di condotte illecite da parte del Sindaco.

Da tale notizia di reato scaturiva un’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, alla fine della quale venivano formulate le accuse nei confronti di Antonio Verdone relative al periodo 2013-2016.

Al termine del procedimento durato ben 7 anni, il Tribunale di Cassino, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Paolo Marandola e Sandro Salera, ha assolto il Dott. Verdone "perché il fatto non sussiste".