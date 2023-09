Esperia, molestie in classe: ex maestro condannato a 5 anni di reclusione

Molestie tra i banchi di scuola ai danni di quattro bambini di un'età compresa tra i 9 e 10 anni: ex maestro condannato a 5 anni e dieci mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio oggi, 21 settembre 2023, dal collegio penale del tribunale di Cassino nei confronti di un 70 enne ex insegnante di una scuola elementare del piccolo centro della Valle dei Santi, per fatti risalenti al 2016. Il pm, nel corso della requisitoria, aveva chiesto sei anni e mezzo, contestandogli, in totale 7 casi, ma il collegio per tre episodi lo ha assolto. La difesa dell'uomo ha annunciato appello, dopo aver letto la sentenza.

Le parti civili sono state rappresentate dagli avvocato Manlio Sera ed Emanuele Carbone.