Patenti facili per il trasporto di merci pericolose, 10 indagati: coinvolta un'autoscuola

Patenti facili, dieci persone sono finite sul registro degli indagati. Debbono rispondere di usurpazione di pubbliche funzioni e falso in atto pubblici. Le indagini che hanno portato al sequestro di una ventina di patenti, sono state effettuate dagli agenti della polizia stradale. A seguito dell'attività svolta si è riusciti a ricostruire l'attività di un'autoscuola di Frosinone che organizzava corsi per il conseguimento delle cosiddette "patenti ADR" per la movimentazione su strada di merci pericolose. Rilasciate dalle autorità maltesi, ma con corsi di formazione ed esami svolti in territorio italiano.