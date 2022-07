Palloncini colorati e musica del "Re Leone" per l'ultimo saluto a Doriana Scittarelli

A dieci giorni esatti dal tragico incidente in cui è rimasta coinvolta, oggi Sant'Apollinare ha dato l'ultimo saluto a Doriana Scittarelli. Amici e colleghe della ventinovenne residente nel piccolo paese della Valle dei Santi si sono strette intorno al dolore dei familiari durante i funerali che si sono svolti alle ore 17 nella chiesa Santa Maria degli Angeli a Sant'Apollinare.

Palloncini colorati e la canzone "Siamo un’unica realtà”, colonna sonora del film “Il Re Leone II” hanno accompagnato l’uscita del feretro. “Chi non c’è più ci protegge da lassù”, hanno intonato amici e colleghi mentre i palloncini volavano in aria. Proprio come canta la canzone che ha accompagnato l’ultimo viaggio di Doriana. I familiari, lo ricordiamo, hanno dato il consenso per l’espianto degli organi.