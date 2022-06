Ragazza morta a Mantova, sabato i funerali: donati gli organi

Si svolgeranno sabato 2 luglio, i funerali di Doriana Scittarelli, la giovane di Sant’Apollinare che ha perso la vita a Mantova all’età di soli 29 anni. L’incidente con la sua utilitaria, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, si è verificato il 22 giugno. Una settimana di lotta tra la vita e la morte, poi il cuore di Doriana ha smesso di battere. Familiari e amici potranno dare l’estremo saluto alla giovane alle 17 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Nella giornata di mercoledì si è proceduto all’espianto degli organi che i familiari hanno deciso di donare e già questa sera la salma dovrebbe arrivare a Sant’Apollinare. I familiari chiedono espressamente non fiori, ma donazioni all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.