Incidente con l'auto, Sant'Apollinare piange Doriana Scittarelli

A poco più di due mesi dall’incidente mortale nel quale ha perso la vita il giovane Samuele Lapati, vent’anni da poco compiuti, il piccolo comune di Sant’Apollinare piange un’altra giovane vita: Doriana Scittarelli di 29 anni. La giovane da anni si era trasferita nel Nord Italia, dopo la laurea conseguita all’Università di Pisa e poi l’inizio del lavoro come biologa in provincia di Mantova. Quando poteva, faceva ritorno nel suo paese di origine, dove risiedono tutti i suoi familiari, la mamma e il fratello.

La giovane la scorsa settimana, mercoledì 22 giugno, mentre si recava al lavoro in un’azienda di Rodigo ha improvvisamente perso il controllo della vettura ed è finita in un canale. Subito sono giunti i soccorsi e la donna è stata trasferita all'ospedale di Mantova dove per una settimana ha lottato tra la vita e la morte. In mattinata è stata dichiarata la morte, domani si terrà l’autopsia dopodichè si conoscerà la data dei funerali che dovrebbero tenersi nel piccolo centro della Valle dei Santi.