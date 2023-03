Domenica 5 Marzo 2023, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 08:53

«È come vedere il traguardo e poi si cade proprio in vista della bandiera a scacchi». Così un residente di via Prefelci commenta i lavori alla variante Casilina Sud, oggi via Saragat una delle arterie di attraversamento est-ovest più importanti del capoluogo. Il comune di Frosinone, dopo che per anni l'arteria è rimasta una groviera, finalmente aveva iniziato i lavori qualche mese fa. L'impresa che si era aggiudicata il cantiere aveva dapprima pulito alcuni fossati, quindi provveduto al rifacimento del manto stradale e della segnaletica. In totale quasi 4 chilometri. Ma sul fotofinish la sorpresa: i lavori si stoppano e gli ultimi duecento metri in entrata ed in uscita della variante e cioè il lato verso la Casilina sud e quello verso via Gaeta rimangono misteriosamente non sistemati. E non certo perché il fondo stradale non sia rovinato, anzi.

«Ci sentiamo un po' presi in giro continua il residente Pensavamo finalmente di avere dall'inizio alla fine una strada degna di questo nome. Abbiamo atteso diversi giorni con la speranza che i lavori venissero portati a compimento ma poi l'impresa è sparita e la situazione è rimasta incompleta».

Ma cosa è successo? Dall'amministrazione assicurano che il cantiere non si è chiuso e che presto si provvederà a concludere i rimanenti tratti non riqualificati. Il collaudo, a quanto risulta, non è stato ancora eseguito anzi sono state avanzate delle riserve perché i lavori di tipo idrogeologico andrebbero rifatti dopo che ci si è accorti che quando è piovuto non avveniva il drenaggio sperato. Dopodiché l'impresa dovrebbe provvedere anche al rifacimento dell'asfalto nei tratti mancanti.

Fonti interne alla stessa amministrazione da un'altra versione dei fatti: «Prima c'è stato un sub-appalto, poi per i problemi di difformità nei lavori alcuni stati di avanzamento non sono stati approvati quindi, nel frattempo, si è chiesto all'impresa di spostare il cantiere in un'altra zona (via Coroni, ndr) per asfaltare quel tratto di strada». Fatto sta che mancano circa 500 metri all'inizio ed alla fine della variante (i peggiori in termini di manutenzione) che non sono stati asfaltati. Dall'amministrazione continuano a rassicurare che «il collaudo non è stato ancora eseguito e che i lavori termineranno così come previsto inizialmente». Si vedrà ma pare comunque anomalo che un'impresa a pochi metri dalla fine sospenda i lavori, spostando macchinari e maestranze da un'altra parte per poi ritornarci.

NUOVO PARCHEGGIO

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, da tempo ha dato impulso affinché fossero individuati nuovi spazi destinati ai pendolari che, quotidianamente, utilizzano la stazione del capoluogo per raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Rientra in quest'ambito anche l'apertura, da alcune settimane, dell'area di sosta gratuita in via valle Fioretta, di fronte all'Agenzia delle Entrate. Sono circa 70 gli stalli disponibili, la sosta è gratuita e l'apertura prevista al pubblico è dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 12. Ma c'è chi suggerisce un'estensione dell'orario di apertura: «Questo parcheggio così come concepito è inutile - afferma il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli - Se si vuole davvero risolvere il problema ai pendolari e non farlo rimanere desolatamente vuoto come in questi primi mesi occorre anticipare l'orario di apertura alle 6,00/6,30 del mattino perché alle 8,30 la maggior parte dei pendolari ha già preso il treno per Roma».

Gianpaolo Russo

