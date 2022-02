Martedì 1 Febbraio 2022, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:49

No Vax, tempo scaduto. Da oggi scattano le multe per gli ultra cinquantenni non in regola: in provincia di Frosinone sono oltre 25 mila. Un esercito di scettici che, nonostante gli appelli, le campagne e le iniziative varie, non ha voluto saperne di immunizzarsi contro il Covid.

Gli uffici Asl nelle prossime ore trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate l'elenco degli inadempienti per la successiva notifica della sanzione da 100 euro prevista dal decreto varato dal Governo il 5 gennaio scorso.

La maggior parte dei No Vax in provincia di Frosinone, stando agli accertamenti della Asl, risiede nei centri più piccoli, soprattutto i borghi di montagna, interessati dall'ultima campagna dal tour vaccinale organizzato dall'Asl assieme all'Esercito e alla Prefettura di Frosinone. Il decreto resterà in vigore sino al 15 giugno e vale anche per coloro i quali non si sono sottoposti a dose booster e chi, da oggi fino a giugno, compie cinquant'anni.

Tra i non vaccinati c'è anche chi non ha potuto ricevere le dosi per ragioni di salute. Chi è esentato dal vaccino, entro dieci giorni, dovrà comunicare all'Asl di Frosinone il certificato attestante lo stato di salute e la multa sarà revocata d'ufficio. I controlli infatti sono stati delegati dal Governo al ministero della Salute che tramite l'Erario emette la sanzione.

Il decreto ha introdotto un altro obbligo che riguarda il mondo del lavoro: dal 15 febbraio rischia una multa, che va da 600 a 1.500 euro, chi accederà nel luogo di lavoro, pubblico o privato, senza la certificazione verde rafforzata che si ottiene con la dose booster.

Non è previsto il licenziamento, ma l'assenza dal posto di lavoro per mancanza di green pass rafforzato, sarà ingiustificata, per cui la retribuzione verrà sospesa.

Il caso dei medici

Tra i non vaccinati c'è anche una quota di medici. Sono 168 quelli non regola stando alle ultime verifiche effettuate dall'Ordine dei Medici. Il presidente Fabrizio Cristofari, richiamando alla responsabilità i propri colleghi, ha preannunciato la sospensione per coloro che, senza una giustificazione per l'esenzione o il rinvio della vaccinazione, non si metteranno in regola. La verifica del possesso delle certificazioni verdi spetta, infatti, agli ordini territoriali che hanno l'accesso diretto al Digital Green Certificate. Un mese fa la situazione era anche peggiore. Allo scorso 27 dicembre i medici iscritti all'Ordine provinciale non ancora vaccinati erano 346, più del doppio.

Nel complesso la copertura vaccinale in provincia di Frosinone è pari a circa l'83 per cento. Le percentuali più alte si registrano soprattutto tra gli adolescenti, tra i quali la quasi totalità ha concluso il percorso di immunizzazione.

Intanto si continua a morire

I contagi sono in tiepida discesa, ma il Covid continua ad uccidere. L'ennesimo dramma familiare arriva da Fiuggi, dove moglie e marito sono stati stroncati a distanza di pochi giorni. A darne notizia ieri mattina è stato il sindaco della Città termale, Alioska Baccarini. «È notizia di poco fa che, purtroppo, anche Lina, la mamma del nostro caro amico Marco, ha raggiunto il suo amato marito Ginetto», ha scritto ieri mattina sulla sua pagina social il sindaco.

«A nome dell'intera amministrazione comunale ha aggiunto - esprimo profondo cordoglio e vicinanza a Marco, Gianluca e a tutta la loro famiglia, per questo nuovo e, incredibilmente, ravvicinato momento di dolore. Lina è ricordata da tutti come una donna di gran cuore, legata al suo amato marito e ai suoi due figli, nonché per la lunga opera di intensa collaborazione con la parrocchia di Regina Pacis».

Intanto ieri, complice l'effetto weekend, quando scende il numero dei tamponi eseguiti, ci sono stati 276 positivi. I tamponi eseguiti sono stati 2.504. I negativizzati sono stati 167, ma ci sono stati due decessi oltre alla donna di Fiuggi: si tratta di una donna di 89 anni residente a Vallerotonda, una donna di 84 anni residente a Monte San Giovanni Campano tutte con patologie croniche pregresse.