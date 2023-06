Mercoledì 14 Giugno 2023, 07:31

Movida violenta e disturbi acustici ai residenti del centro: in arrivo l'ordinanza per disciplinare la musica dei bar e, soprattutto, per stabilire le regole del sano divertimento per trascorrere un'estate in sicurezza. Visti i continui episodi di movida violenta della scorsa estate e dei mesi scorsi, l'amministrazione comunale di Cassino quest'anno intende giocare d'anticipo. Per questo motivo si stanno facendo delle analisi anche con l'aiuto dell'Arpa per quel che riguarda l'inquinamento acustico: l'idea è quella di una musica in filodiffusione per i locali del centro in modo da andare incontro sia alle esigenze dei ragazzi e dei giovani della movida, sia ai residenti che hanno annunciato di costituire un comitato proprio per far valere le proprie ragione perché stufi di essere importunati dalla musica alta dei bar e dei locali fino a notte.

IL CONFRONTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore alla polizia locale Monica Capitanio ha quindi coinvolto tutti i titolari delle attività del centro per elaborare un protocollo, dal quale dovrebbe poi scaturire l'ordinanza, prevista per l'inizio dell'estate, e valida fino al mese di settembre. Due, le novità rispetto alla scorsa estate introdotte quest'anno per trascorrere mesi estivi con un sano divertimento: steward dinanzi ai locali e vigili urbani a pattugliare il territorio anche nelle ore serali. «Visti i continui episodi di movida violenta, considerato che è interesse di tutti che Cassino abbia una buona movida che renda viva la città, una delle proposte che abbiamo fatto ai locali è quella di dotarsi di steward che possano garantire maggiore sicurezza e interfacciarsi direttamente con le forze dell'ordine in caso di incidenti», ha spiegato l'assessore alla municipale Monica Capitanio. Nell'ultimo incontro con i gestori dei locali è stato inoltre ribadito che al momento sono ancora pochi i vigili urbani per garantire i pattugliamenti, ma è intenzione dell'amministrazione investire sulla sicurezza e mandare gli agenti della polizia locale in strada nelle ore serali in modo che siano d'ausilio alle forze dell'ordine.L'assessora Capitanio, nell'ultimo incontro con gli esercenti ha comunque sottolineato che «la movida non è affatto una cosa negativa, brutta, anzi è qualcosa che rende viva la città. Risponde alle esigenze di socializzazione e dello stare insieme di tanti giovani». Si è fatto cenno, appunto, anche all'utilizzo del personale di sicurezza, che ha sì un costo, ma rappresenta un importante elemento per prevenire e contenere episodi spiacevoli, quanto non anche di violenza. Un invito generale ha riguardato l'attenzione alla gestione dei rifiuti: l'ordinanza andrà a disciplinare anche questa tematica. Intanto, nel primo weekend pre estivo, non sono mancate le polemiche. In occasione della festa di Sant'Antonio sono stati infatti diversi i disagi per quel che riguarda la viabilità. I cittadini hanno protestato per il caos che si è venuto a creare a seguito della chiusura di viale Dante che, non sarebbe nemmeno cosa grave, se le strade aperte per lo scorrimento del traffico veicolare, non fossero state intasate di auto e moto in sosta selvaggia.